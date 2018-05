Convegno “Ottant’anni dalle Leggi razziali”

Un incontro che si preannuncia denso di contenuti quello organizzato dal Soroptimist Club: siederanno al tavolo dei relatori il magistrato savonese Fiorenza Giorgi, la professoressa Giosiana Carrara e il rabbino Giuseppe Momigliano per commemorare l’ottantesimo anniversario della promulgazione delle Leggi razziali che, emanate nei primi mesi del 1938, sancivano una cruenta deriva politica e sociale e davano il via ad una serie di inaudite sofferenze per gli ebrei.

Oggi si inorridisce pensando che il regime fascista teorizzava che gli italiani fossero “ariani” ma non bisogna abbassare la guardia per evitare che l’antisemitismo torni a conquistare nuovi adepti. Ben vengano quindi iniziative come questa, voluta fortemente dal Soroptimist, da sempre in prima fila nella difesa dei diritti umani, nella lotta per la pace nel mondo, nella creazione di progetti volti all’accettazione delle diversità.