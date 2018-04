Presso la Sala Conferenze della Polizia Municipale (ex Tribunale) in via Bologna 1 ad Albenga si terrà il convegno “Madri, oggi”.

Relatori:

professoressa Luisella Battaglia, docente ordinaria di Bioetica e Filosofia morale presso l’Università di Genova, presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, curatrice del fascicolo “Madri, oggi” edito dalla rivista Paradoxa

dottoressa Gisella Airaudi, ginecologa, direttrice del reparto di Ostetricia e Ginecologia all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e consigliere della Provincia di Savona

Ginetta Perrone, consigliera comunale e fondatrice del Centro Aiuto Vita

Interverrà il sindaco Giorgio Cangiano