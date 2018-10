Convegno “Le nuove frontiere della longevità”

L’aumento dell’aspettativa di vita sta portando ad una maggior consapevolezza riguardo all’importanza dei comportamenti e stili di vita che vadano a favorire un invecchiamento in buona salute. Avere una popolazione che si ammala di meno avrà due effetti immediati: un maggior benessere per l’individuo e una diminuzione della spesa sanitaria che favorisca di liberare risorse verso quelle fasce di persone che necessitano di cure e assistenza. Per la nostra cultura sarà una rivoluzione copernicana il dover pensare prioritariamente alla prevenzione delle patologie e non occuparsene “solo” in fase di cura.

La “longevità” è la nuova frontiera, una vera e propria politica sociale, che vada ad occuparsi di vasti strati di cittadinanza educando allo stile di vita, informando su tecniche di benessere corporeo, consigliando un’alimentazione adeguata, prescrivendo integratori e farmaci.

Siamo abituati a trattare di tematiche sociali quasi esclusivamente rivolte all’assistenza degli anziani “non autosufficienti” per i quali già le attuali risorse economiche sono scarse e sempre di più si assiste alla tendenza di privatizzare i servizi, per alleggerire i costi. Qualsiasi analisi finanziaria mette in evidenza come la spesa sanitaria sarà in forte aumento, a fronte di un calo delle risorse disponibili. Queste problematiche ricadranno tutte sulle famiglie che avranno quasi tutto il peso per assistere i propri anziani. Tale scenario fa risaltare al meglio l’importanza di avere una popolazione anziana che invecchi meglio, senza sviluppare patologie invalidanti, rimanendo attiva e autosufficiente.

La “longevità” è un argomento che sempre di più sarà affrontato dalla comunità scientifica. L’obiettivo sarà quello di mettere in primo piano lo stile di vita e il ruolo che riveste nella prevenzione di molte patologie. Oggi molto spesso si assiste alle teorie più stravaganti che si leggono su Internet e non solo ed hanno la conseguenza di confondere il cittadino.

Anteas Savona propone l’organizzazione di un primo incontro legato alla tematica della longevità, con in progetto altre conferenze per il 2019. I prestigiosi relatori che si alterneranno durante questo incontro sono la garanzia di un’informazione scientifica di altissimo livello e fondamentale in una città come Savona dove la percentuale di cittadinanza anziana è superiore alla media italiana.

L’iniziativa si terrà il 12 ottobre alle ore 15:30 presso la Sala Cappa della Città dei Papi in via dei Mille 4 a Savona. I relatori saranno: