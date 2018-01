“Conoscere la sofferenza di chi assiste un malato di Alzheimer”

Presentazione a cura della neonata Associazione Famiglie Malati di Alzheimer (AFMA Savona) e visione del video “La seconda vittima dell’Alzheimer e gli altri”. A cura della presidente, la professoressa Clara Simoni.

Nel suo Piano Globale sulla Demenza 2017 – 2025 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito che la vecchiaia non è una malattia. L’Alzheimer invece sì: distrugge progressivamente le cellule del cervello facendo perdere la memoria, il ragionamento, il linguaggio fino a compromettere a poco a poco la capacità di compiere le normali attività quotidiane.

Ed è dilagante in tutto il mondo con dieci milioni di nuovi casi ogni anno, uno ogni 3 secondi. Ma l’Alzheimer fa anche una seconda vittima: il badante, cioè la persona che si dedica ad assistere il malato d’Alzheimer, giorno e notte, spesso isolata, sola, oppressa da sensi di colpa.

L’associazione è stata creata anche per questo: diventare un punto di riferimento per gli assistenti familiari che a Savona stanno aumentando in modo consistente, visto il crescere dell’età media della popolazione.