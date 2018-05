Conferenza “Statuti e ordinamenti delle comunità medievali locali”

A partire dal XIII secolo in buona parte della nostra penisola si assiste al fenomeno di redazione degli statuti, ossia ogni comunità provvede a mettere per iscritto le proprie norme. Tra l’altro gli statuti sono anche per noi una fonte straordinariamente vivace per comprendere le dinamiche sociali e gli aspetti più caratteristici della vita di tutti i giorni.

Tale argomento sarà affrontato in una conferenza di Maura Fortunati, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova, intitolata “Statuti e ordinamenti delle comunità medievali locali”, nell’Aula Magna del Liceo “Chiabrera Martini” in via Aonzo.

L’intervento didattico è compreso in una serie di iniziative culturali, dedicate a docenti e studenti ma aperte a tutti, all’interno della convenzione stipulata tra il liceo e la Società Savonese di Storia Patria.