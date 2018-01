Conferenza “Savona medievale, toponomastica, parte prima”

Due curiosità medievali savonesi: la prima è la fonte della Baiola, più o meno a metà dell’attuale via Luigi Corsi, che si incanalava come un piccolo ruscello verso la Foce, la seconda è una delle mulattiere millenarie per la valle Bormida, oggi via san Lorenzo vecchia, che passa per San Donato fino al Monte della Guardia.

Di questo ed altro si parlerà nella conferenza – seminario di Furio Ciciliot intitolata “Savona medievale, toponomastica, parte prima” presso il Salone di Storia Patria, e dedicata agli attuali quartieri Centro, Villetta, Valloria, Villapiana e Oltreletimbro.

La seconda parte della ricerca inedita sarà incentrata su Lavagnola, con le sue alte valli, e su Legino, con Fornaci e Zinola, il 23 febbraio.