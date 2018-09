Conferenza “Rinforzare l’autostima”

Presso la Sala Conferenze della biblioteca Civica il dottor Alfredo De Marinis terrà una nuova interessante conferenza sull’autostima, sulla bassa autostima e sui pensieri che la caratterizzano. Si indicheranno le ragioni e i motivi di una bassa autostima.

Ampio spazio verrà dato agli interventi del pubblico che sarà libero di fare domande e portare esperienze personali. Durante l’incontro De Marinis porterà esempi clinici e indicherà particolare attenzione alle cause e alle origini della bassa autostima. Saranno infine mostrate le varie soluzioni (libri, corsi, esercizi) e il trattamento in psicoterapia per riconoscere il proprio valore ed attivare il proprio potenziale.

Alfredo De Marinis è psicologo clinico, psicoterapeuta cognitivo e sessuologo clinico. È titolare dello studio DEMA di Psicologia e Psicoterapia di Torino, dove offre colloqui individuali e tiene conferenze e corsi di crescita personale. È autore dei libri “Superare gli attacchi di panico” e “Come rinforzare l’autostima”.