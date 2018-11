Conferenza “Il mantra yoga”

Conferenza del Dipartimento delle Tecniche e Scienze olistiche AICS a cura del maestro di yoga Patrizio Lai. Interviene lo psicologo Cristiano Trentini, coautore del libro “Yoga Coaching”.

Lai esporrà una tecnica di mantra yoga e introdurrà vari aspetti importanti della pratica per coloro che si avvicinano alle pratiche dello yoga per loro benessere o lavorare sulla propria spiritualità, che come dice lo stesso Lai è “un sentimento personale e di profonda interiorità”.

L’uso dei mantra è ormai una pratica molto diffusa e molto spesso usata con superficialità, forse perché lo yoga sta rischiando di diventare quasi un mezzo per fare del buon business. Questa conferenza da sola non può spiegare cosa si cela dietro alla scienza del Mantra Yoga ma può aiutare ad iniziare a far comprendere quando questa parte dello yoga sia essenziale per il proprio equilibrio interiore.