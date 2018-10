Conferenza e Degustazione “Il Vermentino e i diversi terroir di Liguria”

Lunedì 8 ottobre l’Associazione Italiana Sommelier Liguria dedica una giornata a tre importanti eventi del vino. L’appuntamento è fissato alle 10 nell’Auditorium del Complesso Monumentale di Santa Caterina, in via Lancellotto, con la conferenza “Il Vermentino e i diversi terroir di Liguria”.

Dopo i saluti del sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli e del presidente AIS Liguria Alex Molinari interverranno Adriana Ghersi, architetto del paesaggio della Scuola Politecnica – Dipartimento DAD Università di Genova, Pietro Marescotti, geologo del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova, Alessandro Carassale, storico del Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università di Genova, Giorgio Baccigalupi, enologo, e Augusto Manfredi, consigliere AIS Liguria – Area Didattica. Moderatore Marco Rezzano, referente Area Didattica AIS Liguria.

La conferenza presenterà la diversità dei paesaggi del vino ligure, sotto diversi punti di vista, mettendo in evidenza le caratteristiche dei suoli e dei terroir, nei quali il vermentino riesce ad adattarsi ed esprimersi, con altrettanti differenti stili di vinificazione e sfumature organolettiche riconoscibili.

Dalle 12:30 alle 19 avrà luogo una degustazione di vini liguri aperta al pubblico. Alle 15:30 si svolgeranno le finali del Concorso per il Miglior Sommelier del Vermentino che, dopo la prova scritta del mattino, vedranno cimentarsi i finalisti nelle prove pratiche di servizio e comunicazione. Si tratta di una simulazione reale, con tanto di commensali al tavolo, che consentirà alla giuria di valutare le competenze tecniche, enologiche e territoriali dei concorrenti.

Il successo di questi concorsi continua a crescere, come testimoniano gli iscritti provenienti, oltre che dalla Liguria, da Toscana, Lombardia e altre regioni d’Italia, attirati non solo dal premio in palio, ma anche dal valore professionale del trofeo che concorre a certificare capacità e preparazione di una figura sempre più richiesta nel mondo del lavoro, sia in Italia che all’estero, dove il sommelier di formazione AIS gode di ottima reputazione.

Programma

ore 10 tavola rotonda “Vermentino: i diversi terroir di Liguria”

dalle ore 12:30 alle ore 19 banchi di assaggio con degustazione di vini liguri (ingresso gratuito soci AIS, € 5 non soci)

ore 15:30 finale pubblica del Trofeo Miglior Sommelier del Vermentino 2018 presso l’Auditorium Santa Caterina

ore 17 proclamazione del vincitore e assegnazione delle borse di studio c/o Ristorante Lord Nelson – Chiavari