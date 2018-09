Concerto per i 50 anni dell’Associazione Pescatori Dilettanti

Il 5 settembre 1968 nasceva l’Associazione Gruppo Pescatori Dilettanti di Albisola Capo. A firmare l’atto di nascita furono tredici soci fondatori di uno dei sodalizi più popolari di Albisola Superiore. Oggi l’associazione ha moltissimi soci, è profondamente radicata nel territorio e partecipa attivamente alle tante iniziative sociali della città, come gli appuntamenti di “Albisolidale”, il progetto “Presepe degli Abissi” o la processione in mare a Ferragosto.

Da anni numerose classi di ragazzi delle scuole elementari e medie delle due Albisole vengono ospitate nella sede di passeggiata Montale per conoscere norme e regolamenti sulla pesca o sull’ambiente marino.

Per festeggiare il primo lustro di vita i Pescatori Dilettanti albisolesi hanno voluto celebrare l’evento con un’iniziativa pubblica: un concerto gratuito offerto a tutta la città. Sabato 8 settembre in piazzale Marinetti a partire dalle ore 21:30 sul palco comunale saliranno gli “Attori & Spettatori”, cover band ufficiale dei Nomadi che proporrà appunto il vasto repertorio dello storico gruppo di Novellara.

L’attesa per il concerto è molta, infatti numerose sono state le richieste telefoniche provenienti anche da centri lontani, all’Assessorato al Turismo per poter partecipare al concerto. Piazzale Marinetti è sede dell’ex stazione ferroviaria ed è quindi in grado di accogliere un consistente numero di persone.

Prima del concerto verrà consegnata una targa ricordo a tre soci, i soli rimasti del gruppo dei tredici fondatori: Bruno e Vittorio Sirello e Giorgio Ziller.