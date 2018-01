Concerto “Oltreconfine – Musicisti Emigranti del Barocco Italiano”

Presso la Chiesa San Raffaele al Porto settimo concerto della XXII Stagione Cameristica dell’Associazione Musicale “Rossini”: si esibiranno Marco Bortoletti (flauto), Angela Ferrando (viola) e William Vivino (clavicembalo).

Il trio presenterà il programma “Oltreconfine”, che esplicita nel sottotitolo “Musicisti Emigranti del Barocco Italiano” l’intento di ripercorrere vita e composizioni dei musicisti del Barocco italiano, che per volontà o necessità hanno trovato “successo” all’estero, lontano dai loro luoghi di nascita, e portare all’attenzione del pubblico scambi e contaminazioni di linguaggi e stili nell’Europa sei-settecentesca, che merita di essere adeguatamente messo in luce in quanto denso di implicazioni e fonte di importanti sviluppi.

Programma

G. Sammartini, Sonata n. 2 op. 3 (per Flauto e Basso Continuo)

D. Scarlatti, Sonata per Clavicembalo in Sol K105

J. B. Lully, Trios de la Chambre du Roi LWV 35

Anna Bon, Sonata IV in Re Maggiore

F. Ruge, Capriccio 1 – Capriccio 2 (dai capricci per Flauto Traverso)

A. Lotti, Trio Sonata in Sol Maggiore (per Flauto, Viola e Clavicembalo)

Ingresso euro 10