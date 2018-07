Concerto “La musa, l’angelo e il duende” con Eliana Zunino e Giorgio Marrapodi

Ritorna l’appuntamento del venerdì nell’affascinante giardino di Villa Groppallo, che ospita il Museo Civico e la biblioteca comunale. Un programma rinnovato in cui la cultura e le tradizioni saranno il filo conduttore delle iniziative. Le tradizioni, i grandi artisti ma non solo e anche un “orecchio” speciale per la musica con serate d’autore.

Presentazione dell’ultimo lavoro del duo savonese Eliana Zunino e Giorgio Marrapodi “La musa, l’angelo e il duende”. Lo spettacolo, il cui nome è tratto da un passo di Federico Garcia Lorca, è un viaggio da non perdere tra le suggestive emozioni dell’animo umano, una musica finalmente suonata e cantata con passione e rispetto per questa meravigliosa arte senza la quale, di certo, saremmo tutti più miseri.