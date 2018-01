Concerto “Il Presepe in musica”

Presso il Convento dei Frati Cappuccini di Quiliano si terrà il tradizionale concerto delle festività natalizie “Il Presepe in musica”, nato da una collaborazione tra il Comune di Quiliano e il convento.

Quest’anno allieterà il pomeriggio il gruppo Myrddin Antiqua composto da Luca Pesenti, Fabio Lagasio Pesenti, Eliana Zunino e Giovanni Amelotti.

Sarà inoltre possibile visitare, per chi non lo avesse ancora fatto, il “Presepio Artistico” allestito all’interno del convento. Al termine del concerto sarà offerta, come da tradizione, una merenda a tutti i presenti. Infine una “sorpresa” per i più piccoli.