La Corale Alpina Savonese organizza il “Concerto di Primavera – Dalla Finlandia a Savona”, patrocinato dalla Città di Savona, dalla Diocesi di Savona Noli e dal Consolato Onorario di Finlandia di Genova. Alla serata parteciperà il Coro “Mestari-Laulajat” di Helsinki.

Con gli amici finlandesi è nato un legame quasi casuale ma assolutamente gratificante. Si tratta di un coro maschile nato nel lontano 1915 per iniziativa di alcuni costruttori edili con la passione per il canto: da allora hanno fatto moltissima strada in giro per il mondo.

Il coro si dedicherà una crociera nel Mediterraneo con partenza da Savona il 14 aprile. Da qui è nata l’intenzione di condividere un concerto insieme, proprio a Savona, la sera prima della loro partenza. Ne è nato un progetto, strettamente condiviso fra le due corali e con l’appoggio del Comune di Savona, della Diocesi di Savona Noli e del Consolato Finlandese di Genova. Ecco quindi che quella che subito era soltanto un’idea si è trasformata in realtà ed in un’occasione davvero speciale.

La corale visiterà la Cattedrale, la Cappella Sistina e il centro storico di Savona per poi recarsi in Darsena per un momento conviviale, reso possibile grazie al contributo determinante de Lo Scaletto e degli altri operatori commerciali.