Concerto di Music Style per gli sfollati di ponte Morandi

“Music Style – L’Atelier delle Voci in Concerto a 6” è un concerto musicale a sfondo benefico. Lo spettacolo sarà diretto dal soprano Daniela Tessore e organizzato dalla “Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile in Musica” la sera di venerdì 26 ottobre a Cairo Montenotte presso il Teatro Chebello alle ore 20:30 con la partecipazione straordinaria della ballerina Irene Bove e “La Danza è…” e il chitarrista Fabio Dispari. All’interno della serata si esibiranno anche alcuni concorrenti di CantaCairo.

L’associazione ha deciso, grazie anche al supporto del presidente Aldo Giannuzzi, di devolvere le offerte della serata a favore dell’Associazione Diversamente, di promozione sociale e degli sfollati di Genova. Lo spettacolo sarà presentato da Alberto Vieri, che sempre gentilmente accetta l’invito della scuola a “traghettare” da una canzone all’altra il pubblico. Gli allievi del soprano Tessore Daniela si alterneranno in canzoni singole, musicalmente impegnate ed in pezzi di gruppo, accompagnati da coreografie.

Parteciperanno al concerto: Livia e Lorenza Kamberaj, Giulia Ndoja, Eloisa Plepi, Margherita Piccardo, Sofia Mongiovì, Arianna Garulli, Giulia Testa, Emma Bertone, Diletta Natalini, Elena e Sara De Bon, Marisol Viazzo, Emma Abbaldo, Aurora Fissore, Gaia De Prisco, Roberta Blangero, Jasmine Gaggero, Chiara Malanzani, Alessia Gallese, Lorenzo Sereno, Maria Clotilde Muzio, Raffaella Garrone, Giada Principe, Beatrice Monni, Marco Ferrieri, Gabriele Ferraro, Marco Castiglia, Fabiana Ruocco, Anna Cantoni, Chiara Tognoli, Marina Costa, Susanna Capelli, Katia Battaglino, Monica Brignone, Daniela Rosso, Emanuela Panetta, Marina Varaldo, Monica Porro, Fulvio Ravera, Gabriele Vignolo, Eliano Giusto, Egle Veneziano ed Ornella Cedro.

Gli allievi della Tessore, dopo essersi esibiti in vari spettacoli anche fuori Valbormida (ricordiamo la loro esibizione a Casa Sanremo nella settimana del Festival, il Fim a Milano a giugno), si metteranno alla prova nel teatro cittadino con cori d’assieme, medley e coreografie in un appuntamento benefico e gioiso, che è vissuto come una festa della Scuola di Canto.

Al concerto parteciperà anche l’allievo di Daniela Tessore, Marco Ferrieri di 16 anni, reduce lo scorso sabato da Area Sanremo, dove ha presentato una canzone inedita, scritta per lui proprio da Daniela stessa. La giuria ha accolto l’esibizione di Marco con applausi e consensi. A novembre si saprà il verdetto sul sogno di Marco di cantare al celebre Festival di Sanremo.