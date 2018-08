Concerto di Ferragosto con i “Belli Fulminati nel Bosco”

Mercoledì 15 in Piazza Marconi ad Albenga, proprio davanti al mare, per una formidabile serata di spettacolo, allegria e cabarock organizzata dal Comune di Albenga.

L’ingresso al concerto è gratuito e per l’occasione i Belli Fulminati Nel Bosco eseguiranno non solo tutti i loro più famosi successi: da Guido solo quando bevo, a Mc Parodi, Skappa-Skappa e Scorreggia Western, parodiata anche all’interno della casa del Grande Fratello 2018, ma proporranno anche alcune trascinanti novità come La valanga.

– Mercoledì faremo cantare anche i manichini – ci ha riferito al telefono Massimo Gazza Ladra Zanelli, storico batterista del gruppo. Chissà che cosa avrà voluto dire… Per scoprirlo non resta che venire al concerto di Albenga, ove sarà anche possibile acquistare gli ultimi CD della scanzonata band ligure: Pensione California e Vegetals, un disco vegano.

Il Karaoke Tour 2018 dei Belli Fulminati Nel Bosco proseguirà il 17 ad Arma di Taggia. Se volete prenotare un concerto contattate il BFNB Management al 3287690290 oppure visitate il sito e la pagina Facebook del gruppo.