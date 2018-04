Concerto di Dado Moroni per l’International Jazz Day

Un concerto da non perdere in occasione dell’International Jazz Day 2018, Patrimonio Unesco: Dado Moroni al piano, Aldo Zunino al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria proporranno un concerto sulla storia del jazz, raccontato in modo divertente e ricco di aneddoti. Un concerto pieno di swing, energia ed eleganza in cui l’interplay e le dinamiche trasporteranno l’ascoltatore dentro il mondo della musica afroamericana.

Andora si unisce così alle centinaia di comuni italiani e ai 190 Paesi del mondo che realizzeranno eventi e concerti per aderire al progetto promosso dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha istituito la giornata per sottolineare il ruolo che la musica jazz può avere per unire le persone di ogni angolo del mondo, promuovere la pace, il dialogo fra le culture, la libertà d’espressione e l’uguaglianza di genere.

“Una serata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che conferma la voglia di continuare ad investire sulla cultura, nel caso specifico sulla musica jazz, come veicolo di dialogo e crescita, dando cosi continuità agli eventi estivi e invernali” dichiara l’assessora comunale Patrizia Lanfredi.