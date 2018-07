“Concerto d’estate” dell’Orchestra Sinfonica Olandese “Sempre Animato”

Concerto d’estate 2018 dell’Orchestra sinfonica olandese Sempre Animato. Kian Pin Hiu, direttore

Programma:

Gioacchino Rossini: ouverture La Gazza Ladra

Piotr Ilic Ciajkovskij: da Suite n. 4 “Mozartiana” 3. Preghiera

Piotr Ilic Ciajkovskij: Sinfonia n. 4 in fa minore

Kian Pin Hiu, direttore d’orchestra olandese di origine cinese, ha studiato al conservatorio di Amsterdam, con il Quartetto Italiano a Venezia e con il professore Yuri Yankelewitsch a Salisburgo. Finiti gli studi ha esordito come primo violinista nella famosa Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, dove ha suonato per venticinque anni. Inoltre ha suonato come solista e membro di vari gruppi di musica da camera, sia in sale da concerto che alla radio.

Dopo aver concluso la sua carriera con la Royal Concertgebouw Orchestra, Kian Pin Hiu ha preso in mano la bacchetta. Ha diretto diverse orchestre con cui ha accompagnato tutti i principali solisti olandesi. In Cina Kian Pin Hiu ha diretto numerose orchestre, tra cui l’Orchestra Filarmonica della Cina a Pechino e la City Chamber Orchestra di Hong Kong.

Dal 2000 Hiu è direttore dell’orchestra sinfonica olandese. Sempre Animato è un’orchestra sinfonica dei Paesi Bassi, composta da oltre cinquanta musicisti di altissimo livello: professionisti o semi- professionisti. L’orchestra esiste da una ventina di anni, durante i quali ha fatto dei concerti memorabili sia in Olanda che in vari paesi europei. Una volta all’anno, l’orchestra Sempre Animato va in tourné all’estero. Negli ultimi anni, l’orchestra ha dato concerti molto ben accolti con solisti di fama internazionale in Svezia, Francia, Ungheria e a Praga.

Nel 2017 l’orchestra ha fatto una tournée in Italia. Di recente ad Amsterdam Sempre Animato ha presentato due programmi, uno con il Requiem di Mozart, con solisti e coro, e l’altro con i concerti nr. 2 e 3 di Sergei Rahmaninov, con pianisti di fama internazionale. Nel 2019 l’orchestra eseguirà la Messa in do con coro e suonerà il concerto per pianoforte di Ciajkovskij e il terzo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven.

Per i suoi viaggi nell’estero, l’orchestra cerca sempre di scegliere un programma con almeno un’opera musicale di un compositore del paese ospite. Così quest’anno suonerà la bellissima ouverture “La Gazza Ladra” di Gioacchino Rossini. Per rispetto del luogo di culto in cui si suonerà si è scelto il terzo movimento della Suite n. 4 di Cajkovskij, chiamato “Preghiera”, che è basato sull’Ave Verum di Mozart. Infine si finirà alla grande con la “Sinfonia in fa minore n.4” di Piotr Ilic Ciajkovskij.