“Concerto dell’Estate” con gli studenti dell’Istituto Comprensivo

L’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte – Sezione di Primo Grado presenta il “Concerto dell’Estate” con l’esibizione degli allievi del corso di Strumento musicale delle classi prime, seconde e terze al pianoforte, violino e flauto traverso e alla chitarra, a gruppi e in formazione orchestrale, con la direzione dei docenti Simonetta Scagliotti (pianoforte), Angela Ferrando (violino), Marco Bortoletti (flauto traverso), Salvatore Nicolò (chitarra).

La scaletta spazierà da brani tradizionali e popolari a musiche di grandi autori classici, quali M.A. Charpentier, F. Chopin, A. Diabelli, A. Vivaldi, E. Satie, V. Rathgeber, J.Hook, L.Van Beethoven. Tra la prima e la seconda parte del concerto, come sempre, verrà riservato uno spazio per gli alunni più volenterosi del corso che si potranno esibire in piccole formazioni: un’occasione in più per mettere a frutto il serio lavoro svolto durante l’anno.

“È sempre interessante e piacevole seguire i progressi di questi piccoli musicisti che nel corso del triennio crescono nelle loro capacità e potenzialità, così come lo spettacolo che, come ogni anno, si conclude con l’esecuzione di un emozionante brano che coinvolge tutti i ragazzi”, dichiara il dirigente scolastico Andrea Piccardi.

Durante la serata il sindaco premierà i migliori video realizzati dagli alunni della scuola media nell’ambito del concorso “Un video contro il fumo” e i vincitori tra i giocatori delle partite di scacchi giganti del pomeriggio dell’1 giugno nella piazza antistante il teatro.

Gli appuntamenti con la musica dell’Istituto Comprensivo proseguiranno con i saggi individuali degli alunni nell’Aula Magna della scuola durante la prima settimana di giugno e l’ultimo concerto della II Rassegna dei Docenti e degli Alunni l’8 giugno alle ore 20:45 presso la Chiesa San Lorenzo, gentilmente concessa dal parroco don Ludovico, che vedrà impegnata la neonata Orchestra Giovanile di Cairo Montenotte di cui fanno parte alunni, ex alunni, insegnanti della scuola e alcuni collaboratori esterni.