Concerto dell’Epifania con il trio Celtic Dream

La sezione di Albenga della FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari B.P.W. Italy in collaborazione con il Comune offre alla cittadinanza un concerto in cui si esibirà il trio Celtic Dream, specializzato in pezzi strumentali e canzoni della tradizione irlandese, scozzese e inglese, che proporrà una musica che spazia dall’onirico al festoso in una gioiosa ricchezza sonora.

Una serata all’insegna dell’armonia ma anche un’occasione per apprezzare nella città ingauna un gruppo di recente formazione ma già noto in Liguria e non solo.

FIDAPA ancora una volta vuole promuovere e condividere l’arte, il talento e la maestria in un momento di festa per tutti.