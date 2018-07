La Croce Verde organizza uno spettacolo per allietare residenti e turisti allo scopo di ringraziarli per la loro disponibilità e l’attaccamento che spesso dimostrano nei loro confronti e sensibilizzare le persone sull’attività svolta esclusivamente da volontari, che si impegnano per garantire un servizio fondamentale e migliorarlo sempre di più.

“A tal proposito siamo impegnati per ristrutturare e dare ai cittadini una nuova sede più consona alle esigenze del nostro servizio – spiega il presidente Vilderio Vanz – Per questo serve il contributo di tutti in occasione del concerto del Trio Mal d’Estro, tre musicisti che propongono musica al confine tra classica, jazz e popolare. Invitiamo tutti a partecipare per passare una piacevole serata musicale”.