Concerto del trio Giochi Armonici

Prosegue con grande successo la stagione concertistica organizzata dall’Associazione Musicale Palma d’Oro. Lunedì 9 luglio il trio Giochi Armonici con Loredana Cardona (flauto), Giulio Glavina (violoncello) e Metella Pettazzi (arpa).

Programma

G. BIZET (1832 – 1875) – Carmen: Entr’acte Arlésienne: Minuetto

F. SCHUBERT (1797 – 1828) – Momento musicale n. 3

F. BELLINI (1801 – 1835) – Notturno (violoncello e arpa)

J. IBERT (1890 – 1962 ) – Entr’acte (flauto e arpa)

A. TERSCHAK (1832 – 1901) – Trio op. 22 allegro, adagio, scherzo, finale allegro

CH. LEFEBVRE ( 1843 – 1917) – Ballade (andantino)

C. SALZEDO (1885 – 1961) – Chanson dans la nuit (arpa sola)

ANONIMI IRLANDESI – Rights of man, Danny boy, Tripping up the stairs, Larry o’ Gaff

E. MORRICONE (1928) – Medley