“Concerto del Santo” con il duo Paola Arecco – Gianni Gollo

In occasione della festa di sant’Antonio da Padova nella splendida cornice della chiesa che prende il suo nome si svolgerà il concerto del duo Paola Arecco (pianoforte) e Gianni Gollo (flauto traverso).

Dalle musiche antiche fino a riletture di brani più recenti, dai più tradizionali canti di chiesa alla musica classica, una varietà di generi e forme musicali che allieteranno la città.

Paola Arecco, diplomatasi nel 1991 in Pianoforte al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, vanta un’intensa attività concertistica ed è attualmente direttrice del Coro Polifonico Interparrocchiale di Loano e docente di Laboratorio di Coro per l’UniTre di Borgio Verezzi. Collabora come organista all’attività concertistica del Coro “San Biagio” di Finalborgo e numerosi musicisti della scena loanese, come il sassofonista Davide Nari e il flautista Gianni Gollo.