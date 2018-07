La Confraternita Santi Agostino e Monica invita al Concerto del Coro I Pertinaci delle Sabazie, diretto dal maestro Giogio Coggiola, che si terrà nella Chiesa Santa Lucia, nell’omonima via.

Giorgio Coggiola, insegnante di scuola per 44 anni, dirige il coro con sede presso l’Unisabazia di Vado Ligure. Con questo gruppo porta la sua musica, di cui è autore, nelle scuole, nelle manifestazioni popolari, nelle parrocchie, nelle case di riposo, sia per intrattenere gli ospiti sia per animare la Santa Messa. Studioso della storia e delle tradizioni ha partecipato a numerosi concorsi ottenendo molti premi.

Il 4 Aprile 2011 la preghiera del marinaio “Naviganti”, che contiene un verso attribuito a Gabriello Chiabrera, ha vinto il 1° Trofeo “Città di Savona”. Nel 2017 l’Associazione ‘A Cumpagna di Genova ha assegnato a Giorgio Coggiola il Premio “Giuseppe Marzari” per la meritevole e qualificata attività svolta per il mantenimento delle tradizioni liguri.

Dal 2008 dirige il coro liturgico della Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri. Il coro, formato da circa 30 elementi, fra uomini e donne di tutte le età, ha partecipato, in costume da pescatore o da contadino, a manifestazioni che vogliono riscoprire le antiche tradizioni, la gastronomia, gli usi e le leggende, la cultura dei pescatori e dei contadini o a rievocazioni di battaglie storiche, come quella napoleonica del 1796 di Cosseria.

Nel 2000 l’amministrazione comunale di Cosseria ha promosso la creazione di un inno, “La Cosseriese”, scritto e musicato da Giorgio Coggiola, eseguito dal coro in manifestazioni, celebrazioni e concerti. In qualità di figuranti ha collaborato agli allestimenti di opere liriche (“Cavalleria rusticana”, “Pagliacci”, etc.). Ha partecipato al Carnevale di Savona, al Carnevalöa di Loano, nell’edizione invernale ed estiva, con un proprio carro ed eseguendo canzoni dedicate.