Concerto degli auguri con I Vocalisti, ensemble del Vocal Studio Albenga diretto da Gaudia Geijsen, con Cinzia Scamuzzi al pianoforte e la presentazione di Enrica Scotto.

Il coro propone un repertorio di musica classica, moderna e gospel. Un programma ricco di suggestioni natalizie tradizionali ma anche con un pizzico di novità. In repertorio melodie in italiano e inglese che provengono un po’ da tutti i secoli, da tutta Europa e da oltre oceano.

I Vocalisti sono un gruppo di cantanti uniti dalla passione per la musica colta e dall’amore per il canto. È stato fondato ad Albenga nel 2014 da Gaudia Geijsen, che ha studiato al Conservatorio di Amsterdam e si è laureata nel Reale Conservatorio dell’Aia. Ha cantato in cori importanti e famosi a livello internazionale, si è esibita in numerosi teatri del mondo, conquistando chiara fama con le sue interpretazioni di “Lieder”.