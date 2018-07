Concerto de Il Trio – Brani celebri in versione swing e jazz

Ritorna l’appuntamento del venerdì nell’affascinante giardino di Villa Groppallo, che ospita il Museo Civico e la biblioteca comunale. Un programma rinnovato in cui la cultura e le tradizioni saranno il filo conduttore delle iniziative. Le tradizioni, i grandi artisti ma non solo e anche un “orecchio” speciale per la musica con serate d’autore.

Venerdì 10 agosto sarà in concerto Il Trio, che si esibirà con brani celebri in versione swing e jazz.