Concerto Aperitivo dell’Art Gallery Trio

Domenica 28 ottobre alle ore 11 si terrà il secondo concerto della seguitissima rassegna “Musica in Comune”. Organizzata in accordo con il Comune di Savona e curata da Loris Orlando, è una novità assoluta proposta ai cittadini per iniziare a tempo di musica la giornata di festa. Ad esibirsi è l’Art Gallery Trio, composto da Giuseppe Lo Preiato all’oboe, Raffaele Bertolini al clarinetto e Angela Ignacchiti al pianoforte.

Eseguono un programma composto da musiche di varie epoche e provenienze, spaziando da Shostakovich a Ortolano, Luka, Mancini, Morricone, Piovani, Rota, Rossini, Piazzola e dello stesso Lo Preiato. Nell’atrio del Palazzo comunale è stato collocato il pianoforte storico del Chiabrera, ritrovato nel ridotto del teatro dove da decenni giaceva praticamente inutilizzato e appena restaurato da Antonio Rappoccio, accordatore di fiducia di grandi star del pianoforte come Krystian Zimerman.

I biglietti per il concerto (5 €) sono in vendita presso lo stesso atrio dalle 10:15 del mattino.

RASSEGNA “MUSICA IN COMUNE” – CONCERTO APERITIVO

