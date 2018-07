Concerto all’Alba con gli Archi del Teatro Carlo Felice

Sarà la presentatrice di Rai Due, Elena Ballerini a presentare l’edizione 2018 del Concerto all’Alba, in programma ad Andora, domenica 22 luglio, alle 5.30 del mattino, sul Molo Thor Heyerdahl.

La bella conduttrice di “Mezzogiorno in famiglia” introdurrà i brani eseguiti dal quintetto “Archi all’Opera” del Teatro Carlo Felice che accompagneranno il pubblico nella suggestiva visione del sorgere del sole. L’evento è organizzato dal Comune di Andora, in collaborazione con la formazione dei musicisti del Teatro genovese a cui si unisce per l’occasione il soprano Annamaria Ottazzi. L’ingresso è libero.

I musicisti si posizioneranno al fondo del molo, sito nella zona di levante della passeggiata a mare di Andora, dove sarà allestita una piccola arena con le sedie. Un palcoscenico unico affacciato sul mare e sull’orizzonte.

Un concerto fuori dal comune che, in uno scenario davvero suggestivo, offre a residenti e turisti una proposta culturale di alta qualità: la bellezza di un spettacolo naturale come il sorgere del sole sarà enfatizzata da una scelta mirata di brani. Elena Ballerini accompagnerà il pubblico nel viaggio musicale, introducendo l’evento, presentando i brani e raccontando anche qualche curiosità in merito a pezzi che hanno fatto la storia della musica classica a non.

“Concerto all’Alba è un evento musicale dalla straordinaria forza evocativa sia per la bravura dei musicisti del Teatro Carlo Felice che propongono un repertorio coinvolgente che per lo stupendo panorama sul mare che il pubblico può godere ascoltando la musica – ha dichiarato Maria Teresa Nasi, Assessore alla Cultura del Comune di Andora – Ringraziamo Elena Ballerini per aver accettato di partecipare al progetto arricchendo il concerto con la sua presentazione che aiuterà il pubblico a conoscere lo splendido repertorio che da sempre i musicisti del Teatro Carlo Felice propongono al pubblico”.

In repertorio musiche di Mascagni da Cavalleria Intermezzo, Puccini (Intermezzo da Suor Angelica e da Manon Lescaut), Schubert (Momento musicale), De Curtis (“Ti voglio tanto bene” con soprano Annamaria Ottazzi), Arlen ( Over the Rainbow), Boccherini ( Minuetto), Mozart ( Don Giovanni), Strauss (Morgen con soprano Annamaria Ottazzi), Vivaldi ( dalla Primavera con il flauto Loredana Cardona), Morricone (Gabriel’s oboe dal film Mission e da Nuovo cinema paradiso con flauto Loredana Cardona, Gastaldon (musica proibita con soprano Annamaria Ottazzi), Rota con il Valzer Verdi e il Valzer del Commiato, Gershwin da “Un americano a Parigi”, Loewe con Vorrei danzare con te con soprano Annamaria Ottazzi. Bizet (Carmen ouverture), Prokofiev da Romeo e Giulietta, Piazzolla (Yo soy Maria de Buenos Aires), Bernstein da West side story e Gershwin con Cubana.

“Archi all’Opera” è un ensemble di rappresentanza e ambasciatore del Teatro Carlo Felice presso le massime istituzioni concertistiche nazionali e della Liguria, nato su iniziativa dei professori Pierdomenico Sommati e Marco Ferrari al violino, Giuseppe Francese alla viola, Giulio Glavina al violoncello, Elio Veniali al contrabbasso, che per il Concerto all’alba si onoreranno della collaborazione del collega flauto Loredana Cardona e del soprano Annamaria Ottazzi.