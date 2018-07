“Concerto all’Alba” degli Archi all’Opera del Teatro Carlo Felice

Avete mai ascoltato Debussy, Ravel, Vivaldi, Piazzolla, Puccini, Gershwin, Bernstein in riva al mare, in una location da sogno come il Molo Marinai d’Italia? Tutto ciò sarà possibile grazie al “Concerto all’Alba”, offerto dalla Città di Varazze, che si svolgerà sabato 28 Luglio dalle ore 6 di mattina.

Uno spettacolo che unisce musica e natura e vi condurrà nel magico passaggio dalla notte al giorno fino al sorgere del Sole, con musiche scelte ad arte per enfatizzare l’attesa del sorgere del Sole, per poi esaltarne la sua forza nel massimo vigore.

Gli Archi all’Opera sono un ensemble di “rappresentanza” del Teatro “Carlo Felice”, nominati “Artisti Residenti” per la stagione concertistica 2014 – 2015 presso la Società dei Concerti de La Spezia e invitati al Teatro del Giglio di Lucca assieme al soprano Daniela Dessì in occasione del Festival Puccini 2016. Inoltre sono regolarmente ospiti delle Stagioni cameristiche del Teatro Carlo Felice e della prestigiosa GOG di Genova.

Collaborano con artisti come i soprani Luciana Serra e Fiorenza Cedolins, il pianista Andrea Bacchetti, il violinista armeno Ara Malikian ed il singolare e straordinario virtuoso fisarmonicista Gianluca Campi, campione mondiale Lisbona 2000.

Sono composti da primo violino Pierdomenico Sommati, secondo violino Marco Ferrari, viola Giuseppe Francese, violoncello Giulio Glavina, contrabbasso Elio Veniali, e per il “Concerto all’Alba” si avvalgono della collaborazione di Loredana Cardona al flauto e del soprano Anna Maria Ottazzi.