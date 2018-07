Commedia brillante “Manezzi inte n manezzo”

Terzo appuntamento della rassegna “Ai chiostri per Elsa”, giunta quest’anno alla dodicesima edizione. La Compagnia Teatrale San Fruttuoso presenta la commedia brillante in genovese in tre atti “Manezzi inte n manezzo” di Enrico Scaravelli. Regia di Daniele Pellegrino.

In un paesino dell’entroterra genovese sta per essere avviata un’azienda agrituristica con annesso maneggio cavalli. Lì vive la famiglia Cavallo, intorno alla quale ruotano una serie di personaggi particolari che verranno tutti coinvolti, senza eccezioni, in esilaranti situazioni.

In caso di pioggia lo spettacolo verrà messo in scena nell’Auditorium Santa Caterina.

Durante la serata si raccoglieranno fondi a favore dei cani ospitati presso il Canile di Finale Ligure e delle colonie feline presenti sul territorio finalese e a favore della Croce Verde di Finalborgo.