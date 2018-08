“Colorestate” – Mostra collettiva di Varaggio Art

Presso la Sala Fratelli Stellati si tiene la mostra contemporanea “Colorestate” con abbinata la minimostra personale di Paola Bradamante. L’esposizione, organizzata e curata da Luigi Cerruti, presidente dell’Associazione Culturale Varaggio Art, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Varazze, sarà visitabile dalle ore 16:30 alle 18 e dalle 21 alle 22:30.

Nel corso del vernissage saranno consegnati il Premio Varazze Arte ad Angie Macrì e il Premio Arte Genova a Lucia Zanotti. Inoltre saranno presentate le opere letterarie “Un piede al mercato e uno in paradiso” di Lucia Zanotti e “Le stelle cadenti” di Angelina Silvestre. Entrambe le pittrici e scrittrici partecipano alla mostra rispettivamente con 14 opere la prima e 11 la seconda.

Artisti partecipanti (22): Carlo Ambrogio Crespi, Cinzia Viola, Graziella Boffini (MI); Lorena Lavezzo, Marta Massone (AT); Elettra Spalla, Paolo Pellegrino (GE); Angie Macrì, Ernesto Galliano, Mauro Pompilio, Rita Vitaloni (SV); Angelina Silvestre (SA), Lucia Zanotti (CR), Laura Terrin (VR), Eufemia Renzi (NO), Marilena Memmi (LE), Stefano Guadagnoli (RM), Maria Migheli (SS), Paola Bradamante (BL), Piero Rasero (TO), Vio Strambeanu (BO), Tricomi Antonino (Svizzera).