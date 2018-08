“Color On The Beach” – Corsa colorata a Spotorno

Non vediamo l’ora di vederti il 22 settembre alla Color On The Beach! Afferra il tuo tutu, i tuoi amici e le tue scarpe da corsa, ci vediamo alla linea di partenza!

Ogni COLOR RUNNER riceverà il proprio Race Kit con la propria iscrizione, prima di andare alla linea di partenza nella scintillante maglia bianca. Dopo lo sparo di partenza i partecipanti passeranno attraverso uno dei cinque punti colore ad ogni chilometro.

Lì saranno ricoperti con polvere 100 % naturale, composta da amido di mais, dai nostri volontari – un grande divertimento, ve lo possiamo assicurare! E come ci si può aspettare: la parte migliore arriva alla fine! Con magnifici lanci di colore e la migliore musica tutti i COLOR RUNNERS celebreranno insieme al festival finale. Puoi partecipare come runner individuale o come team (almeno 4 persone).

#1: Si parte vestiti di bianco

#2: Si arriva colorati e felici alla linea d’arrivo

#3: Balla e festeggia di fronte al palco del festival finale

Iscrizioni direttamente alla Casa del Turismo presso i Giardini Centrali di Spotorno.

APERTURA VILLAGGIO & PARTENZA

Il Villaggio sarà aperto dalle 10 e chiuderà tra le 23:30 e le 24, la partenza della corsa sarà alle 17:00 circa.

RITIRO RACE KIT

Potrai effettuare il Check In e ritirare il tuo Race Kit dalle 10 del mattino presso il Village.