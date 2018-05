“Colonna Sonora” – La storia del cinema musicale

A conclusione della rassegna teatrale a cura di Gianni Way andrà in scena “Colonna Sonora”, spettacolo del Gruppo Palcoscenicodanza, ideato e diretto da Giovanna Badano. Per l’allestimento di questa rappresentazione sono stati selezionati brani musicali tratti da celebri musical e film di successo.

Lo spettacolo, realizzato appositamente per questa occasione, sarà un vero e proprio tuffo nella storia del cinema musicale. Le coreografie si ispirano a opere conosciutissime quali “Sweet Charity”, “Hair”, “Jesus Christ Superstar”, “Rocky Horror Picture Show”, “On the town”, “Fame”, “Godspell”, “Chicago” e “Moulin Rouge”. Inoltre verrà tributato un omaggio a due film non propriamente musicali ma caratterizzati, ciascuno a suo modo, da indimenticabili momenti sonori: “Frankenstein Junior” e “Colazione da Tiffany”.

Tutti i brani saranno interpretati dal Gruppo Palcoscenicodanza e dai Tappers mentre due intermezzi vedranno protagoniste le ragazze di Danzaluccoli 23 Genova e Danzastudio Varazze.