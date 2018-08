Claudio Vercelli presenta “Israele: 70 anni. Nascita di una nazione”

Ultimo appuntamento con i “Mercoledì d’Autore”, la nuova rassegna letteraria organizzata dall’Associazione Cento Fiori Eventi in collaborazione con la Libreria del Conte di Loano e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Mercoledì 29 agosto luglio alle 21 in Orto Maccagli Claudio Vercelli presenterà il suo libro “Israele: 70 anni. Nascita di una nazione” (Edizioni del Capricorno).

A settant’anni dalla nascita, tutta la storia dello Stato d’Israele dal 1948 al 2018. Origini, protagonisti, conflitti, società. Una ricostruzione puntuale e obiettiva di uno degli eventi cardine della storia mondiale fra Novecento e nuovo millennio.

Lo stato d’Israele ha settant’anni. La sua nascita, nel 1948, costituisce il risultato di un lungo percorso di consolidamento, iniziato già nella seconda metà dell’Ottocento con i primi insediamenti di pionieri sionisti nella Palestina ottomana. Nel corso della sua breve esistenza, ha già conosciuto diversi mutamenti, confrontandosi sia con i molti conflitti che hanno attraversato il Medio Oriente, a partire da quello con i palestinesi, sia con gli effetti di una modernizzazione accelerata, che ha portato il Paese a essere protagonista dei processi di globalizzazione. Leggere e interpretarne la storia aiuta a capire quali siano i nodi che ci consegna il presente rispetto ai grandi temi dell’identità collettiva, della politica, delle relazioni sociali. Perché Israele è uno specchio della nostra modernità.

Claudio Vercelli è docente a contratto di storia dell’ebraismo presso l’Università Cattolica di Milano. Svolge inoltre attività di ricerca in storia contemporanea presso l’Istituto di studi storici Salvemini di Torino, per il quale ha condotto il programma didattico pluriennale Usi della storia, usi della memoria. Tra le sue numerose pubblicazioni: “Israele. Storia dello Stato 1881-2008, dal sogno alla realtà” (La Giuntina, Firenze 2007-2008); “Breve storia dello Stato d’Israele” (Carocci, Roma 2009); “Storia del conflitto israelo-palestinese” (Laterza, Roma-Bari 2010); “Il negazionismo. Storia di una menzogna” (Laterza, Roma-Bari 2013); “Il dominio del terrore. Deportazioni, migrazioni forzate e stermini nel Novecento” (Salerno editrice, Roma 2016). È inoltre coautore del manuale di storia per i licei e l’università “Nel segno dei tempi. Milleduemila: un mondo al plurale”, per la cura di Valerio Castronovo (La Nuova Italia, Firenze 2009-2018). Tra le altre sue opere “Soldati. Storia dell’esercito italiano, dall’Unità ad oggi” (Laterza, Roma-Bari 2018) e “Il sionismo. Tra diaspora e Israele” (Carocci, Roma 2018).