Claudio Paglieri ospite ai “Martedì della Cultura”

Proseguono i “Martedì della Cultura”, la rassegna estiva dedicata ai libri, alla poesia e alla musica organizzata dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano in collaborazione con Dimensione Eventi e il Mondadori Bookstore. Nel ridotto del Giardino del Principe Claudio Paglieri presenterà il suo romanzo “Delitto e Rovescio” (2016). Condurrà l’incontro Graziella Frasca Gallo, accompagnata dalla chitarra e dalla voce dal maestro Roberto Sinito.

Marco Luciani ha lasciato la Polizia e l’Italia: un taglio netto, una nuova vita a Barcellona, da padre single. A parte occuparsi del piccolo vivacissimo Alessandro l’ex commissario si limita a gestire la casa che Alice, amica e amante occasionale, affitta ai turisti. Forse però dentro di lui non si è del tutto spento il gusto di indagare, frugare nelle vite degli altri, completare i puzzle. O forse più prosaicamente i soldi cominciano a scarseggiare.

È così che Luciani si rassegna ad accettare l’incarico di ritrovare la figlia scomparsa di un imprenditore italiano. Martina ha diciannove anni e viveva in un’accademia di tennis poco fuori Barcellona, dove si allenava per diventare una professionista. Segni particolari: una bellezza fuori dal comune. La polizia locale non si occupa del caso perché, stando alle apparenze, Martina si è allontanata volontariamente, per sfuggire alle pressioni soffocanti di un padre padrone che la voleva campionessa a tutti i costi. Ma nessuno ha più sue notizie e il suo cellulare è sempre muto.

L’istinto di Luciani gli suggerisce che qualcosa non torna e lo spinge a scavare nella vita della ragazza, iscrivendosi all’accademia e spacciandosi per un amatore che vuole migliorare il suo gioco. Ben presto la sua indagine informale si scontra con i silenzi o le bugie delle amiche di Martina, dei maestri (qualcuno in rapporti non solo tennistici con le allieve) e dell’ambiguo gestore dell’accademia. In questo match la posta in palio è altissima e Luciani dovrà giocare al meglio delle sue possibilità se vuole ritrovare Martina prima che sia troppo tardi. O almeno fare giustizia in suo nome.

Claudio Paglieri è giornalista e scrittore. Ha cominciato ad appassionarsi al giornalismo a 16 anni e oggi lavora a Il Secolo XIX. Nel romanzo “L’enigma di Leonardo” (2013) ritorna il personaggio del commissario Luciani, questa volta alle prese con un ritratto che potrebbe essere opera del genio di Leonardo da Vinci. Nel 2014 pubblica “L’ultima cena del commissario Luciani”.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso la Biblioteca Civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal