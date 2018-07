“Circo…lando” con Due Clown di Passaggio

Una serata tutta dedicata ai bambini e alle famiglie e in cui la varietà delle proposte degli animatori Due Clown di Passaggio, con direzione artistica di Fortunello e Marbella, assicureranno divertimento e allegria a grandi e piccini.

Dopo il successo di “Dog in Pietra” che ha visto sfilare sulla passerella in piazza Vittorio Emanuele II più di 40 amici a quattro zampe, l’associazione Facciamo Centro, in collaborazione con il Comune, propone in zona Aietta (via Matteotti, via Accame) la Famiglia Circus di Fortunello, Marbella e Mirtilla, che con le loro scenografie circensi, i giocolieri, i funamboli, i trampolieri, le bolle giganti e i clown a bordo di strane vetture incanteranno anche gli spettatori più esigenti.

Gli spettacoli previsti sono quattro e si intervalleranno nelle varie postazioni