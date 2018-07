CineMARE Bergeggi – Proiezione di “Oceania”

Anche quest’anno torna sulla spiaggia libera di Bergeggi l’appuntamento con il cinema dedicato al mare… sul mare, dal titolo “CineMARE Bergeggi 2018”. Quando la sera le spiagge si svuotano e cala la notte “Cinemare” accende il suo schermo e, insieme al suo equipaggio, vi accompagnerà in un viaggio straordinario tra storie, sogni e leggende.

“CineMARE Bergeggi” è una manifestazione gratuita organizzata dall’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”, che ha come tema il mare e più in generale l’ambiente e si svolge in una location naturale spettacolare. Durante le serate verranno proiettati film, cartoni animati, documentari e immagini inedite commentati e introdotti da esperti e amanti del mare.

L’evento si svolge nella spiaggia libera di levante, presso Punta Bergeggi (accanto ai Bagni Maiorca).

Martedì 17 luglio

Celebrazione della Bandiera Blu 2018 delle spiagge di Bergeggi

A seguire “Alla ricerca di Dory”, film di animazione della Walt Disney (USA 2016)

Introduzione a cura del direttore dell’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”

Martedì 24 luglio

Introduzione a cura del direttore dell’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”

A seguire “Trilli e il tesoro perduto”, film di animazione della Walt Disney (USA 2009)

Martedì 31 luglio

Presentazione del Progetto GIREPAM Gestione Integrata Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine

A seguire “Oceania”, film di animazione della Walt Disney (USA 2016)

Martedì 7 agosto

Presentazione del Progetto RE-LIFE per la reintroduzione della Patella ferruginea nelle Aree Marine Protette Liguri

A seguire “Tarzan”, film di animazione (Germania 2013)

Parcheggio gratuito presso Punta Bergeggi, in adiacenza al porto commerciale di Vado

L’arenile non verrà attrezzato, si consiglia quindi di portare un telo mare