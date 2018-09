Children of the Beach Festival 2018

Il Comune, l’Associazione Commercianti e Raindogs House/Officine Solimano presentano ★ Children of the Beach ★ FOOD//BEER//MERCH//RECORDS//DISTRO in collaborazione con Croce Bianca, Polisportiva Spotornese e Amici di Nella.

Il Children of the Beach Festival giunge alla terza edizione. Dopo The Winstons nel 2016 e Claudio Simonetti’s Goblin nel 2017 anche quest’anno il festival, che si propone di salutare l’estate nel migliore dei modi, ospiterà un programma musicale di altissima qualità. Alta qualità che, come dimostrano anche le precedenti edizioni, viene offerta da band tutte italiane tra le più apprezzate all’estero.

L’edizione 2018 continuerà a mantenere un’anima puramente rock ma propone uno spettro sonoro più ampio: si andrà dal jazz contemporaneo e cinematico del GDG Modern Trio, all’extreme blues dei The Cyborgs, dall’hard rock possente dei Giuda al jamaican boogie degli The Uppertones.

A far da cornice all’evento la bella piazza della Vittoria, affacciata sul Golfo dell’Isola, dove troveranno spazio anche stand di street food ed espositori di dischi e poster per poter vivere appieno una giornata tutta dedicata alla grande musica.

❒ The Uppertones ( Jamaican Boogie/R’n’B Calypso )

Gli Uppertones sono un power trio composto da Mr.T-Bone ( trombone e voce ), Peter Truffa ( piano e voce ) e Count Ferdi ( batteria ). La band è il frutto di quello che naque dall’ incontro tra la musica tradizionale Jamaicana e il Rock’n’Roll, R’n’B e Boogie americano degli anni ’50!

❒ Giuda ( Rock’n’Roll Glam )

Sinceri, trascinanti, totalmente Rock And Roll, i Giuda sono Lorenzo, (chitarra), Tenda (Voce) Danilo (Basso) Michele (Chitarra) Daniele (Batteria), ormai considerati la punta di diamante del Rock made in Italy!

❒ The Cyborgs – ( Extreme Boogie Blues Punk )

Due uomini che vengono dal futuro, una Band, il Blues…

n° 0 chitarra elettrica e voce

n°1 tutto il resto (sinth, piano, batteria, percussioni)

SAVE YOUR FACE! se non balli non c’è futuro…

❒ GDG Modern Trio ( Cinematic Contemporary Jazz )

Le iniziali dei cognomi a suggellare l’incontro e l’intesa fra tre musicisti già noti nell’ambito della musica indie italiana: stefano ghittoni ( The Dining Rooms ), Bruno Dorella ( Bachi Da Pietra , OvO, Ronin ) e Francesco Giampaoli ( Sacri Cuori, produttore e fondatore della label Brutture Moderne per la quale esce il nuovo e primo disco “Spazio 1918”).