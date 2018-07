Chiara Ragnini in doppio concerto ad Andora

Chiara Ragnini in finale al Premio Bianca d’Aponte e in doppio concerto ad Andora. La cantautrice è stata selezionata da una commissione di altissimo livello e salirà sul palco di Aversa (CE) ad ottobre. In arrivo due date ad Andora nel weekend. Un nuovo, importante traguardo per la cantautrice ligure Chiara Ragnini: dopo una lunga fase di selezione l’artista è infatti stata selezionata fra le magnifici dieci proposte del Premio Bianca d’Aponte, concorso dedicato al meglio della musica d’autrice tutta al femminile e da anni vetrina importantissima nel panorama musicale nazionale.

Chiara, che sarà dal vivo in riviera questo weekend, rispettivamente sabato 4 agosto a Rollo di Andora, ospite di “Note fra gli Ulivi”, e domenica 5 agosto ad Andora in piazza santa Maria, ospite di “Profumo d’Estate”, salirà sul palco del prestigioso evento il 26 e 27 ottobre ad Aversa (CE), condividendo il palco con altre musiciste da tutta Italia e con ospiti del panorama musciale nazionale.

In veste di madrina di questa edizione ci sarà Simona Molinari, che salirà sul palco anche per interpretare un brano di Bianca d’Aponte, la cantautrice prematuramente scomparsa a 23 anni a cui il festival è dedicato. Insieme a lei si esibiranno altri protagonisti della musica italiana, che saranno annunciati prossimamente.

Le dieci finaliste di quest’anno sono state selezionate in un mese e mezzo di lavoro del Comitato di Garanzia del Premio, formato da giornalisti, produttori, autori e musicisti, tra i più importanti nel mondo musicale italiano.