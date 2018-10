“Chi me l’ha fatto fare” – I GiocAttori in scena al Teatro Nuovo

Sabato 20 ottobre alle 16 e alle 20 presso il Teatro Nuovo di Valleggia la Compagnia Teatrale I GiocAttori di Savona rappresenterà la commedia in due atti “Chi me l’ha fatto fare” di Pietro Siri, libero adattamento da “Ti ho sposato per allegria” di Natalia Ginzburg. Gli interpreti sono Carla Cerruti, Giampiero Siri, Patrizia Gottardo, Rita Cortellessa, Valeria Ghione.

La pièce è giocata interamente sulle schermaglie amorose e non dei due protagonisti, che si sono incontrati e sposati nel giro di un mese pur essendo diversissimi per estrazione sociale, carattere e gusti.

Si inseriscono in questa divertente contesa una servetta sempliciona, una madre – suocera insopportabile e una sorella “oca assoluta”, come la definisce impietosamente il protagonista. Il lieto fine vedrà a poco a poco consolidarsi tra i due un sentimento alchemico sempre più simile all’amore.