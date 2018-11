Ceriale ricorda lo storico e scrittore Bernardo Ascoli

Dopo il primo volume dedicato alle torri di Albenga scritto da Giosetta Bertonasco ecco l’uscita per le Edizioni del Delfino Moro del secondo volume della collana “Memoia Arbenga” in cui saranno pubblicati saggi sulle bellezze della città, la sua storia, le sue curiosità, il suo fascino, il suo folklore.

Il volume è stato scritto da Bernardo Ascoli, uno studioso e storico delle vicende liguri, che lo ha impegnato nell’ultimo tempo, nonostante la malattia della SLA, per approfondire un tema a lui caro. Citatissima la sua tesi di laurea da tutti gli studiosi sui cambiamenti, in ogni senso, della piana di Albenga, nel passare dei secoli. Il titolo è “Il Pontelungo – Albenga e il suo fiume”: 100 pagine con molte illustrazioni a colori e in bianco e nero in cui l’autore confuta con precisi indizi le posizioni degli storici precedenti riguardo la datazione del ponte, portando indizi, prove e reperti.

Interessante sia dal punto storico, sia dal punto geografico, sia per la forza della scrittura. Ascoli è stato un preside in prima linea, per tantissimi anni, nel difficile quartiere San Salvario a Torino. Cerialese di nascita, compì i primi studi ad Albenga, poi a Savona e infine la laurea all’Università di Genova.

“Ad un anno dalla sua scomparsa lo vogliamo ricordare con questo bel libro che verrà presentato a Ceriale – afferma il sindaco Luigi Romano – Alla presentazione sarà presente Mara, sua moglie, una donna speciale che ha avuto al suo fianco un uomo speciale e che ha avuto l’onere e l’onore di seguire l’evoluzione dello scritto e fare la ricerca iconografica”.