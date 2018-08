Mostra collettiva di arte ceramica “Ceramic Food – Visioni contemporanee” con il patrocinio del Comune di Noli e la collaborazione della Fondazione Culturale di Noli.

Saranno esposte opere di Nadia Allario, Cristina Anzini, Ale Cavalli, Debora Ciolli, Rossana Gotelli, Susanna Locatelli, Caterina Massa, Paola Rapetti, Marina Rizzelli, Mara Tonso e Aurora Vena. Inoltre, grazie alla collaborazione delle Gallerie Noli Arte, Citriniti Arte di Spotorno e la Mongolfiera di Sanremo saranno esposte opere di quattro grandi maestri contemporanei: Giovanni Cimatti, Giorgio Laveri, Emanuele Luzzati e Carlo Pasini.

I visitatori saranno accolti da un’opera di etnologia visuale e da un’installazione realizzata dai bambini durante un laboratorio di ceramica tenuto da Nadia Allario nel corso dell’estate, per poi trovarsi immersi in un percorso espositivo che propone il cibo in tutte le sue forme, interpretato dai quindici artisti.

La mostra è visitabile tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 20:30 alle ore 23.