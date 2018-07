Cengio Rally Motors 2018

Sabato 28 luglio avrà luogo a Cengio la prima edizione del “Cengio Rally Motors – Tra auto d’epoca e nuova glorie”, raduno di auto da rally del passato e del presente promosso dal Comune di Cengio in collaborazione con la Pro Loco.

Ore 9:00 – Apertura iscrizioni gratuite

Ore 10:00 – Inizio esposizione vetture

Ore 12:30 – Pranzo presso i locali della Pro Loco di Località Isole

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente in piazza Martiri Partigiani e via Marconi (viale alberato) il Mercatino dell’Antiquariato, Artigianato e Prodotti tipici locali.