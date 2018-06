Cengiadi 2018 – Tredicesima edizione

La tredicesima edizione delle Cengiadi avrà luogo il 22, 23, 24 giugno al Cengiadi Stadium in via Isole con un fitto calendario e parecchie novità. Grazie al New Volley Valbormida, società di pallavolo di Cairo Montenotte con il DNA giovane, il volley e il beach volley saranno coinvolgenti, con la promozione dello sport e tornei in varie categorie.

Tra i molteplici sport quest’anno c’è anche il tiro con l’arco, proposto da Arcieri ASD La Fenice D’Oro, una promozione di questa disciplina olimpica con la possibilità di provarla, accessibile a tutti.

Le Cengiadi ospitano un raduno organizzato dal GS Tuning Club di Cairo Montenotte, una collaborazione che porterà a Cengio veicoli di ogni genere (moto, auto, camion, minicar, api50, etc.) che verranno valutati da una giuria tecnica e premiati in varie categorie tipiche del Tuning. Non è prevista una selezione. Sarà presente anche un’area expo per chi vuole ammirare questi veri gioielli.

È attesa anche l’imminente uscita della APP gratuita Cengiadi per seguire in tempo reale tutta la manifestazione (calendario gare, risultati, statistiche, eventi, news, etc.), con notifiche delle discipline in programma. Uno strumento che servirà da supporto per poter partecipare alle gare preferite o seguirle da spettatore tifando per i propri amici o familiari.