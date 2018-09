“Cenerentola Live and Movie” – In scena i Cattivi Maestri

La fiaba di Cenerentola è una delle più famose di tutti i tempi: se ne trovano testimonianze in qualunque parte del mondo, dall’Europa alla Cina. La versione che abbiamo scelto è quella di Charles Perrault, che depurò la vicenda da alcuni aspetti aspri e crudi per renderla adatta a essere portata a corte.

La fiaba di Perrault viene da noi raccontata, con attori e pupazzi, in modo fedele alla versione originale, arricchita da spezzoni di film famosi in cui si ritrova il personaggio della bella principessa che, con il suo principe, raggiunge la felicità: “La piccola principessa” (diretto da Walter Lang con Shirley Temple, del 1939), “La principessa Sissi” (diretto da Ernst Marischka con Romy Schneider e Karlheinz Bohm, del 1955) “Merlin” (diretto da Steve Barron con Miranda Richardson, del 1998).

La nostra Cenerentola, dotata delle qualità di una regina, è mite, buona, affronta con grande dignità le difficoltà che la sorte le riserva e adempie i propri doveri umilmente; ma prima di poter vivere serena e contenta se la dovrà vedere con la perfida matrigna e due orribili sorellastre, inseparabili da tutti i punti di vista, che le danno ordini a più non posso, la trattano male e non si accorgono che non c’è nulla di più importante della dolcezza e della bontà.

CENERENTOLA, LIVE AND MOVIE

Sabato 20 ottobre ore 19

Domenica 21 ottobre ore 16:30

Dalla fiaba di Charles Perrault. Spettacolo di attori e pupazzi. Regia e adattamento del testo a cura della Compagnia Cattivi Maestri. Con Gabriele Catalano, Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta e Jacopo Marchisio. Scene e pupazzi a cura della compagnia. Costumi di Francesca Bombace. Compagnia Cattivi Maestri.

DURATA 50 minuti

GENERE Teatro per bambini

PUBBLICO Dai 3 anni ai 99

BIGLIETTO € 5 i bambini, € 8 gli adulti (€ 6 adulti tesserati Arci)

Info e prenotazioni: 392 1665196, 349 2984973, 347 5860670