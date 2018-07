“Cenerentola live and movie” con i Cattivi Maestri

Debutta “Cenerentola live and movie”, la storia originale di Cenerentola raccontata dai Cattivi Maestri con pupazzi, disegni e filmati sulla terrazza delle Officine Solimano per il secondo spettacolo della rassegna di teatro per bambini “TE-TE TEatro in TErrazza” a cura dei Cattivi Maestri.

Una nuova offerta nel panorama del teatro ragazzi estivo all’ora dell’aperitivo, un’abitudine per certi aspetti nordeuropea, per non chiudere i teatri nei mesi estivi anche anticipando l’orario di inizio rispetto alle consuete ore 21 o 21:30 di luglio. Finiti i giochi sulla spiaggia si va direttamente a teatro e poi in Darsena o a casa a mangiare.

Mercoledì 4 luglio “Hansel e Gretel”

Mercoledì 11 luglio “Cenerentola”

Mercoledì 18 luglio “Biancaneve”

Biglietti: bambini € 5, adulti € 8

La biglietteria apre alle 18:30