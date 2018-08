Cena in bianco? No, a colori: appuntamento in via delle Trincee a Savona

Savona. “Un fiume di colori”. E’ il nome della cena sotto le stelle organizzata per l’8 settembre 2018, a partire dalle 19,30, nei giardini di via delle Trincee di Savona.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Savona, ha lo scopo di rilanciate il quartiere di Villapiana. Si tratta di una cena in color dove i partecipanti, su prenotazione, verranno muniti di tavoli, sedie e vivande pronte sulla passeggiata dei Giardini di via delle Trincee per passare una serata in allegria, con la collaborazione di due scuole di danza, NdS e OffDance.

Il regolamento prevede che ognuno partecipi vestito come vuole, basta che sia colorato. E’ necessario portare tutto il necessario per apparecchiare la tavola (posate e piatti dovranno essere in plastica, non sono ammesse bottiglie di vetro, superalcolici, ceramica, candele e materiali infiammabili).

Per partecipare prenotazione obbligatoria alla mail unfiumedicolori.18@libero.it o al numero 347 9651197.