Cena Gluten Free – Seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione torna in piazza IV Novembre a Rocchetta di Cengio, nel caratteristico Borgo della Zucca, la Cena Gluten Free in cui saranno proposte esclusivamente pietanze e bevande senza glutine. L’evento enogastronomico è organizzato dalla Condotta Slow Food e dalla Comunità del Cibo della Zucca di Rocchetta con la fondamentale collaborazione dell’AIC Liguria e dei suoi volontari.

Nel Borgo della Zucca, da 15 anni teatro di diversi progetti sulla difesa della biodiversità fra cui la Zucca di Rocchetta, tra l’omonima comunità del cibo Slow Food, questa problematica coinvolge diverse persone, stimolando così l’organizzazione di un evento non solo per chi convive con questa intolleranza ma anche per chi vuole assaggiare una gamma di pietanze senza glutine, cucinate con ricette tradizionali, e scoprire che questi piatti non sono poi così diversi da quelli di ogni giorno.

Il pane, i “fazzegni”, la pasta ripiena, nonché la torta e tutti i dolci sono prodotti fatti mano con farine naturalmente prive di glutine dalle nostre cuoche, frutto di anni di esperienza, con un ambizioso obiettivo: dare la possibilità a intere famiglie di poter uscire fuori una sera e mangiare e bere tranquillamente.

Il menù, rispettoso delle tradizioni del borgo, è frutto di un’attenta analisi delle aspettative dei partecipanti raccolte nel corso della prima edizione. L’evento sarà anche all’insegna del rispetto dell’ambiente: infatti sarà adottato il protocollo predisposto per le Ecofeste di Liguria, ridurre i rifiuti prodotti, minimizzare gli impatti ambientali, svolgere non solo la raccolta differenziata di tutte le tipologie avviabili alla valorizzazione (carta, cartone, plastica, vetro, lattine, etc.) nel modo corretto ma utilizzare esclusivamente stoviglie compostabili per diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, nonché per la sensibilizzazione ambientale dei partecipanti.

Ci sarà anche un intrattenimento musicale con i Blues’n Bossa Group (Blues e Bossanova), una combinazione interessante di musica e buona cucina per tutti.