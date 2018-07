Cena condivisa  ”In Azzurro sotto le Stelle”

Ogni partecipante potrà indossare qualcosa di azzurro, predisporre e apparecchiare come preferisce la sua tavola in piazza. Dovrà portare con sé qualche specialità da consumare con la famiglia e in compagnia, qualcosa di sfizioso da offrire, far assaggiare e condividere con amici vecchi e nuovi.

Una serata all’insegna della convivialità, del divertimento e della condivisione in un clima un po’ surreale, quello delle antiche feste di paese con una nota di colore, l’azzurro. Senza dimenticare la golosa Gara di Torte, tutte da assaggiare!

Animazione musicale a cura di Gianni Bergallo.

Prenotazione tavoli e iscrizione alla gara di torte presso il Bar La Piazzetta di Gabri