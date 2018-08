Cena colorata di “Vado a Maglia”

Sarà una cena libera a tutti, senza costi di adesione, in cui verranno forniti e posizionati i tavoli e tutti noi dovremmo allestirli e addobbarli, nella piazza fronte mare, tra gli alberi vestiti. Libertà di interpretazione ma soprattutto tanto, tanto colore, come “Vado a Maglia”! Tovaglie a fiori, a righe o tinta unita, di tessuto, carta o fatte all’uncinetto. Piatti, posate, bicchieri di plastica e tovaglioli coloratissimi, accessori per la tavola a vostro piacimento, candele, fiori veri o fatti all’uncinetto.

Creatività e spirito di iniziativa anche per l’abbigliamento: in lungo, corto, pantaloni, vestiti, gonne, top, cappelli, ghirlande, fiori nei capelli, parrucche, sandali, scarpe, infradito… ma ricordatevi: tutti coloratissimi! Non dimentichiamoci del cibo che ognuno preparerà e porterà al proprio tavolo per questo picnic estivo “Vado a Maglia 2018”.

Venite da soli, in compagnia, con i vostri amici, parenti, fidanzati/e, mariti, mogli, genitori… sarà la festa di tutti e per tutti. Ricordatevi i sorrisi, quei sorrisi che ci avete sempre donato, perché abbiamo bisogno della vostra energia e carica positiva! Abbiamo tutti voglia di trascorrere una serata spensierata e piena d’amore con musica in sottofondo, per concludere l’estate in bellezza.

Dateci la vostra adesione, questo ci permetterà di posizionare i tavoli utili per la nostra grande cena colorata e salutare “Vado a Maglia”.